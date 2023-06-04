Неряха со съеденными документами: что скрывала от публики «донна Роза из Бразилии»

Тамара Носова была поистине гениальной актрисой. На экране она играла эдаких простушек, но в реальной жизни была совсем другой. Мужчины теряли голову от белокурой красавицы, чему та была только рада.

Покорить сердце артистки удалось ее коллеге по цеху Юрию Боголюбову. Вскоре влюбленные начали жить вместе, но счастье пары омрачал один факт. Отец артиста считал Носову неряхой. Требовательному родителю не нравилось, что в их доме нет обеда из трех блюд, полы грязные, а белье не постирано.

Меняться Носова в угоду свекру не желала, и в итоге ему удалось выжить неугодную невестку. Впоследствии у актрисы были другие романы, но настоящей и крепкой семьи построить у нее не получилось.

Следом потерпела крах и карьера знаменитости. Новых ролей ей не предлагали, да и в театре работы для артистки не осталось. Тогда Носова оказалась в полной нищете — денег ей не хватало даже на еду. Чтобы никто не мог понять, как трудно приходилось «донне Розе из Бразилии», она вела жизнь настоящей отшельницы.

Так длилось до тех пор, пока у актрисы не случился ишемический инсульт, вскоре после чего она скончалась. Предать тело Тамары Макаровны земле не могли целых полгода, а все из-за того, что крысы, поселившиеся в квартире артистки еще при ее жизни, обгрызли все документы. Впоследствии звезду все же удалось похоронить на Ваганьковском кладбище.