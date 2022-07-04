Нервы не выдержали: рыдающий Малахов вышел в эфир

Недавний выпуск телешоу «Привет, Андрей!» оказался посвящен умершему Юре Шатунову. В студии проекта собрались звезды эстрады 80-90-х, которые вместе с ведущим Андреем Малаховым вспоминали певца и его хиты. Коллеги музыканта не скупились на добрые слова о Шатунове, называя его легендой. Скоропостижная смерть исполнителя до сих пор шокирует их, потому они не могли сдержать слез.

Эмоционально вел себя и ведущий: в эфире Малахов появился рыдающим. Зрителям показалось такое поведение странным, ведь шоумен провел уже не один подобный печальный выпуск за карьеру. В Сети тут же поползли слухи о возможной таинственной болезни Андрея, от которой он якобы страдает несколько лет. Из-за недуга у него, возможно, и не выдерживают нервы.

Сплетники ранее замечали изменения во внешности звезды: Малахов казался располневшим. А неестественная укладка ведущего зародила подозрения в том, что он носит парик. Сам он никогда не комментировал подобные предположения.