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Киноафиша Статьи «Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»

«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»

21 июля 2022 13:15
«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»

Спортсменка не стала скрывать свое мнение.

Анна Щербакова прокомментировала свое возможное участие в «Ледниковом периоде». Как оказалось, фигуристка не готова работать с непрофессиональными спортсменами.

Звезда Олимпиады давно зарекомендовала себя в мире спорта и завоевала сердца миллионной армии фанатов. Многие поклонники уверены, что для Щербаковой нет ничего невозможного. Однако, по словам самой спортсменки, она пока не готова принять участие в шоу «Ледниковый период», ведь там ей придется кататься с любителями.

«Нервничаю»: олимпийская чемпионка ошеломила признанием о «Ледниковом периоде»

Дело в том, что Щербакова неуверенно себя чувствует даже при просмотре парного фигурного катания с участием профессиональных спортсменов. Знаменитость признается, что каждый прокат она переживает, наблюдая за опасными элементами на экране.

«Боюсь смотреть, когда делают поддержки даже в профессиональных парных катаниях. Всегда нервничаю, иногда отворачиваюсь», — рассказывает Щербакова в фильме YouTube-проекта «Фигурка».

По словам фигуристки, она не понимает, как ее коллеги соглашаются на участие в таких проектах. Щербакова считает, что для подобных шоу нужно «абсолютно бесстрашным» человеком.

Фото: Кадр из программы, Legion Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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