Нервничала, обнималась: звезда шоу «Ты супер!» раскрыла детали последней встречи с Заворотнюк

Проект «Ты супер!» открыл множество юных талантов. В конкурсе участвуют осиротевшие дети, те, кто как никто другой нуждается в помощи и поддержке. У финалистки шоу Евгении Власовой остались приятные впечатления от участия в программе, особенно молодую певицу покорила Анастасия Заворотнюк.

После очередного выступления малышку спросили, кто ее любимая актриса. Стесняясь, девочка назвала имя звезды «Моей прекрасной няни». К удивлению конкурсантки, в тот же момент она увидела своего кумира. Ослепительная Заворотнюк поднялась на сцену, чтобы обнять талантливую поклонницу.

Власова рассказывает, что почувствовала от звезды «светлую энергию». Артистка окончательно растопила сердце вокалистки, подарив ей кулон в виде ангела, который держит в руках арфу. С тех пор украшением стало талисманом для Евгении Власовой, как рассказала исполнительница порталу PopCornNews.