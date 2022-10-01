Нервишки шалят: 3 знака Зодиака с отвратительным самоконтролем

Советы психологов “досчитать до десяти и успокоиться” с этими знаками не работают.

Стрессовые ситуации бывают в жизни каждого человека. В такие минуты кажется, что земля уходит из-под ног и все вокруг рушится безвозвратно. Кто-то в сложные моменты вспоминает советы специалистов-психологов и старается успокоиться, кто-то, напротив, дает волю рвущимся наружу эмоциям. Астрологи рассказали, какие три знака зодиака не умеют контролировать себя и постоянно срываются на окружающих.

Овен

В рейтинге самых агрессивных знаков зодиака первое место занимает, безусловно, Овен. Астрологи объясняют это тем, что огненному знаку зодиака покровительствует Марс - планета, получившая свое название в честь древнего божества войны. Возможно, поэтому Овен в сложных ситуациях поддается инстинктам, а не голосу рассудка. Если что-то вызывает у него отрицательные эмоции, то об этом будут знать все окружающие - Овен непременно оповестит их своими громкими криками, а в некоторых случаях еще и рыданиями, и ударами предметов о пол и стены.

Одно хорошо - уроженцы этого знака быстро успокаиваются и возвращаются в адекватное состояние.

Лев

Вальяжные Львы со стороны кажутся такими спокойными, мягкими, доброжелательными… Однако строит кому-то наступить “царю зверей” хотя бы на кисточку на хвосте, как он показывает свою истинную звериную сущность. Представители огненного знака крайне болезненно воспринимают любые покушения на их авторитет и звание хозяина джунглей. Своего обидчика они готовы как минимум на клочки порвать, чтобы всем остальным неповадно было. А вот в сторонние конфликты Лев лезть не любит - не царское это дело. Совсем другой разговор, если одна из сторон позовет его в третейские судьи.

Тогда уроженец знака с удовольствием начнет разбираться, а кто прав, а кто - виноват, и сам попутно со всеми перессорится.

Стрелец

Жизнь Стрельцы воспринимают как одно большое состязание. “Беги быстрее на дистанции, пока тебя не опередили и не забрали главный приз”, - порой кажется, что представители знака живут именно по такому принципу. А чтобы первым прийти к желанному финишу, Стрелец не гнушается никакими способами - и локтями толкаться начнет, и подножку поставит. Если же кому-то все-таки удастся обойти уроженца огненного знака, истерики не избежать.