Нерожденная американка стала матерью четверых: ее участь пробирает до мурашек

В 00-х годах этого века в США произошел вопиющий случай. Беременная Лидия Фэйрчайлд собиралась разводиться с мужем и проходила стандартную процедуру ДНК, чтобы подтвердить родство со своими детьми. Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что трое отпрысков оказались ей неродными.

Лидию заподозрили в уголовном преступлении и пригрозили ей лишением родительских прав. Фэйрчайлд обратилась к адвокату, и тот начал выяснять, в чем тут дело. Расследование привело его к аналогичному случаю, который произошел много лет назад с другой женщиной. Биологически она тоже якобы не была матерью своих детей.

Оказалось, что причиной стало редкое явление, получившее название химеризм. В утробе матери сливаются два зародыша, которые становятся одним плодом. У таких детей два набора ДНК: один — в крови, второй — в отдельных тканях. То есть носительницы химеризма отчасти являются нерожденными людьми и также собственными близнецами.

Лидия вошла в число пострадавших от этой аномалии. Суд закрыл дело, а женщина благополучно родила четвертого ребенка. Младшая дочь, как и ее братья и сестра, тоже оказалась «неродной» для своей матери.