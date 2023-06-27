«Неровности и бугры»: свежая пластика изуродовала Пугачеву (фото)

В свои 74 года Алла Пугачева не собирается стареть. Певица не говорит, какие процедуры делает у косметолога. Несмотря на скрытность Примадонны, правда вышла наружу.

В Сети обсуждают новое фото исполнительницы, на котором ее не узнать. Судя по всему, Алла Борисовна прибегла к контурной пластике — скорректировала скулы и увеличила губы. Но манипуляции с внешностью не пошли ей на пользу. Напротив, свежая пластика изуродовала Пугачеву.

Профессиональную оценку преображению звезды дала врач-дерматолог Марият Мухина. Эксперт подметила, что лицо артистки сильно пострадало. «Видны неровности и бугры», — уточнила она в беседе с порталом 100News.

Что же касается новой формы губ, то специалист заметила: Пугачева серьезно рисковала, желая походить на Анджелину Джоли. По словам врача, если бы знаменитость вовремя не остановилась с филлерами, то могла получить осложнение в виде некроза губы.