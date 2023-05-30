Неровная походка и крупная фигура: внешность «самой красивой» россиянки шокирует

В честной борьбе у нее бы не было шансов.

Оценивать конкурсы красоты совсем непросто, но еще сложнее принимать в них участие. Однако некоторые девушки, вместо того, чтобы оттачивать походку и практиковаться в ответах на каверзные вопросы, считают, что можно просто купить высокий титул.

Так поступила Юлия Забожанская. В 2011 году она стала победительницей конкурса «Миссис Россия», но общественность начала оспаривать результаты конкурса. Все дело было в полной фигуре участницы и ее неровной походке. Хотя обычно в таких шоу появляются стройные девушки, которые прекрасно знают, как преподнести себя в наилучшем свете.

Однако в итоге выяснилось, что брюнетка с пышными формами заплатила за свой титул, а не выиграла его в честной борьбе. Корону она приобрела почти за 12 миллионов рублей и выступила спонсором престижного конкурса. Поэтому даже у самых прелестных красавиц просто не было шанса на победу. А сегодня Юлия избегает публичности и старается не вспоминать о таком громком позоре.