«Нереально так выглядеть»: народ не верит, что жене певца SHAMAN 44 года

SHAMAN шесть лет назад связал себя узами брака с Еленой Мартыновой. Возлюбленные закрыли глаза на свою большую разницу в возрасте. Жена артиста старше на 13 лет, чего по ней и не скажешь.

Поклонники пары с удивлением отмечают, что Елена выглядит как ровесница своего мужа. Многие уверены, что все дело в фотошопе и фильтрах, которыми якобы злоупотребляет избранница исполнителя. Мартынова предпочитает не реагировать на критику в свой адрес, но одно видео без обработки в соцсетях все-таки опубликовала.

В ролике 44-летняя Елена позирует вместе с супругом, нежно его обнимая. Жена музыканта вновь поразила публику своим моложавым видом. Интернет-пользователи не верят своим глазам и спорят, в чем кроется главный секрет Мартыновой.