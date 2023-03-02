Нереальная прелесть: как выглядит дочка DJ Smash от известной модели

Андрей Ширман, более известный как DJ Smash, встретил свою жену 13 лет назад на рейсе Париж — Москва. Но любовью с первого взгляда его союз с моделью Анастасией Кривошеевой не назвать. Пара только начала встречаться и почти сразу рассталась. За годы разлуки диджей записал третий альбом и выпустил клип на популярный трек «Нефть», а его возлюбленная закрутила роман с Джаредом Лето.

Вскоре после того, как Кривошеева вернулась в Россию, она возобновила отношения с Андреем, а 2,5 года назад у пары родилась дочка Серафима. Через год счастливый папа завел дочке аккаунт в социальной сети и написал пост от имени девочки.

Родители размещают в блоге фотографии наследницы, каждый раз вызывая бурю восхищения у подписчиков. «Прелестная», «Золото», «Папина доча», «Чудесная, сказочная малышка», «Сладкая булочка» — вот лишь немногие из эпитетов, на которые не скупятся фанаты звездного семейства.

Наибольшую активность проявляет бабушка. «Боже мой, вы что не видите, что я красавица?» — так иронично она интерпретировала выражение лица своей внучки на одной из фотографий.