Неразгаданная трагедия: что разрушило 30-летний брак Аль Бано и Ромины Пауэр

Аль Бано и Ромина Пауэр стали одной из самых знаменитых пар конца прошлого века. Весь мир с упоением слушал их хиты о любви и считал их идеальной семьей. Однако в 1999 году пара неожиданно для всех поклонников распалась.

Причиной разрыва стало личное горе супругов. Дело в том, что их старшая дочь Иления решила отправиться в самостоятельное путешествие. Она собрала небольшой рюкзак и поехала в Латинскую Америку. После же девушка оправилась в Новый Орлеан к своему брату Яри Марко. Но родственник так и не смог ее встретить: оказалось, что Иления купила билет на автобус до Мексики. С тех пор ее никто не видел.

Полиция так и не смогла найти хоть какие-то следы девушки. Ромина же не справилась с горем. Она была уверена, что нужно продолжать поиски, а ее дочь обязательно найдется живой. Аль Бано был уверен в обратном. В итоге через пять лет после пропажи дочери пара официально развелась.

Долгое время супруги не общались. Аль Бано продолжал давать концерты, но теперь уже сольно, а его бывшая супруга закрылась от публики. Но в 2014 году они вновь воссоединились для выступления и с тех пор изредка дают совместные концерты. Как не раз отмечали артисты, им удалось наладить общение, но мужем и женой второй раз они уже не станут.