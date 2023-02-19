Неравный брак и гибель сына: трагедия звезды российских сериалов ужаснет любого

Дмитрий Щербина известен зрителям не только по ролям в многочисленных сериалах, среди которых «Две судьбы» и «Стилет», но и игрой в спектаклях театра Моссовета. На заре карьеры в начале 2000-х он активно давал интервью, не стеснялся рассказывать и о личной жизни. В 2004 году он женился на актрисе Ольге Павловец, с которой познакомился на съемках. Через год у них родился сын Прохор.

Молодым коллегам не удалось сохранить семью: в 2009 году они расстались. А спустя всего пару дней после получения документов о разводе Дмитрия и Ольгу настиг новый удар. На отдыхе на даче их сын Прохор утонул в результате несчастного случая. Павловец была так шокирована трагедией, что не сообщила о смерти мальчика бывшему мужу. Он чудом успел на похороны.

Щербина впал в депрессию, из которой ему помогала выбраться новая возлюбленная. Ксения была дочкой одноклассницы сестры актера. Дмитрия не смущал их неравный гражданский брак и тот факт, что избранница младше на 20 лет. В 2010 году Ксения родила дочку Дашу, позднее семья пополнилась еще одной девочкой Стешой. Официально Щербина не успел зарегистрировать отношения с возлюбленной, они лишь обвенчались в церкви. И церемония союз не спасла: Ксения ушла от актера, забрав дочек.

Сейчас Дмитрий женат в третий раз. Теперь о семье он старается никому не рассказывать. Известно лишь, что в этом браке у него подрастает дочка, пишет «Культурология ».