Непутевая дочь Нины Руслановой встала на путь исправления: где она сейчас

Актриса Нина Русланова выросла в детском доме. У таких людей часто возникают проблемы с собственными детьми. Выросшие без примера детско-родительских отношений, они не умеют выстраивать их даже будучи взрослыми.

Русланова была замужем лишь однажды, в молодости. Она выбрала себе в спутники жизни серьезного парня, физика Геннадия Рудакова. Через семь лет после свадьбы актриса родила своего единственного ребенка — дочь Олесю. Но, когда девочке исполнилось пять, Нина Ивановна ушла от мужа.

Еще в дошкольном возрасте девочка проводила с мамой много времени на съемочных площадках и даже сыграла несколько небольших ролей в кино.

Однако, когда она начала учиться, начались проблемы. Олеся не тянулась к знаниям и едва переходила из класса в класс. А в 17 лет дочь Руслановой сбежала из дома. Вместе с друзьями она инсценировала собственное похищение, чтобы получить деньги от отца.

Так как перепуганные родители уже обратились в полицию, Олесю ждало наказание — четыре года с отсрочкой. К счастью, это пошло девочке на пользу. Она наконец-то получила образование и стала юристом, а затем и кинопродюсером. Сегодня Олеся растит сына Костю. Она успела извиниться перед мамой, что причинила ей так много страданий в юности, прежде чем Руслановой не стало.