Непростой тест для умников: насколько вы эрудированны

Когда судьба сводит нас с умными собеседниками, мы зачастую испытываем не только восхищение чужой эрудицией, но и легкую зависть. Кажется, для того, чтобы обладать таким же высоким уровнем знаний в самых разных областях, нужно не один год провести в библиотеке или на сотне разных интернет-порталов. Однако специалисты утверждают, что процесс получения новых знаний можно ускорить, если найти причину того, почему мы так мало и медленно читаем, а значит, меньше узнаем. Наиболее частым “виновником” замедленного чтения считается субвокализация - когда человек при чтении проговаривает текст про себя, в некоторых случаях даже с беззвучной артикуляцией. Этот феномен в разы снижает скорость чтения. Бывают также физиологические причины - например, узкое поле зрения. Если при скорочтении человек воспринимает информацию блоками, а не отдельными словами, то при невысокой зрительной способности охватить взглядом большой объем информации попросту невозможно. Но есть и хорошие новости - эту способность можно развить.

Много ли книг и знаний удалось усвоить вам? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, можно ли с полным правом называть вас эрудитом.