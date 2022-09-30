Непростой тест для людей, которые жили в 80-х

1980-е годы остались в истории как эпоха Олимпиады в Москве, аварии на Чернобыльской АЭС, перестройки. Многим людям это десятилетие запомнилось благодаря расцвету русского рока или блокбастерам, которые вошли в моду. По воспоминаниям очевидцев, в 1980-е годы все были помешаны на высшем образовании - было много научно-исследовательских институтов, в которых можно было получить должность после завершения учебы. Зрители наверняка помнят фильм 1985 года “Самая обаятельная и привлекательная”, главная героиня которого как раз работала в конструкторском бюро НИИ. В этой же кинокартине можно увидеть и другие приметы времени - работу фарцовщиков и повышенный спрос на культурные события. В театрах, концертных залах и других учреждениях искусства яблоку негде было упасть. Поэтому билеты на концерт, которые достала Надя Клюева, вызвали такой ажиотаж у ее коллег - поклонников музыки.

Как хорошо вы знаете историю и быт 1980-х? Пройдите наш тест, чтобы проверить свои познания. Для тех, кто жил в ту эпоху, вопросы наверняка покажутся легкими, а вот тем, кто знаком с восьмидесятыми только по фильмам, придется нелегко.