Непростой тест для фанатов фильмов СССР: угадайте актера по одному взгляду

Что бы ни говорили, в актерской профессии внешность играет большое значение - речь идет не столько о соответствии общепринятым стандартам красоты, сколько о выразительности, умении приковать к себе внимание зрителей. В творческом арсенале любого артиста есть как минимум десяток экспрессивных взглядов, ведь когда камера берет крупный план, взор должен сказать больше, чем сотни слов. Советские актеры обладали интересными внешними данными, и, конечно, каждый зритель мог легко узнать своего кумира по одному только взгляду - тем более если он был запоминающимся, как, например, у Владимира Коренева. По слухам, молодой актер, сыгравший роль Ихтиандра в картине “Человек-амфибия”, заинтересовал создателей фильма именно благодаря своему взгляду - в пронзительно-синих глазах актера как будто бы отражалось море. Когда Коренева пригласили участвовать в съемках, он учился на последнем курсе ГИТИСа, а после премьеры проснулся знаменитым.

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