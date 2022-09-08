Непростой тест: что вы знаете о жизни в СССР

Во время всего существования СССР количество республик колебалось от 4 до 16. Российская, Украинская, Белорусская и Закавказская вошли в состав СССР во время его появления. В дальнейшем их число росло, но дольше всего их насчитывалось 15. Судьба шестнадцатой республики, Карело-Финской ССР, была довольно любопытной. Она присоединилась к СССР в 1940 году после завершения советско-финской войны. Согласно мирному договору, к СССР были присоеденены некоторые части земель Финляндии, находящиеся на границе, которые присоединили к Карельской автономной ССР и переименовали в Карело-Финскую ССР. Она имела известность как самая малонаселенная - всего чуть более 650 тысяч человек. В середине 1950-х годов, когда отношения СССР с Финляндией начали налаживаться, потребность в “советской Финляндии” отпала сама собой и по решению Никиты Хрущева КФССР была упразднена, вернее, вновь преобразована в Карельскую АССР.

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