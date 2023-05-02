Непростое решение: почему Жданов из сериала «Не родись красивой» навсегда исчез с экранов

Сериал «Не родись красивой» обожали все россияне. Зрители с замиранием сердца следили за отношениями невзрачной Кати Пушкаревой и ее красавца-начальника Андрея Жданова. Роль коварного соблазнителя исполнил Григорий Антипенко, который недавно перестал сниматься в сериалах.

Оказывается, актер сосредоточился на работе в театре. У него просто нет времени на съемки, хотя предложения от режиссеров поступают к нему с завидной регулярностью. Однако 48-летний Антипенко отбраковывает почти все сценарии из-за их сомнительного качества, несмотря на соблазнительные гонорары.

Не секрет, что съемки сериалов — это конвейер. У актеров нет возможности развернуть свой талант в полную мощь. Видимо, Григория такое положение вещей не устраивает, поэтому он предпочел театральное искусство.

Экс-возлюбленная актера Юлия Такшина отметила, что ее восхищает позиция Антипенко и его сила воли. В сериале «Не родись красивой» она исполнила роль безалаберной Виктории Клочковой. Актеры прожили вместе шесть лет и обзавелись двумя детьми. После расставания Такшина и Антипенко сохранили теплые отношения. Сегодня 42-летняя Юлия свободна и признается, что отсутствие надежного плеча рядом — это не катастрофа. Об этом она рассказала журналистам издания «Караван историй ».