Непростительно для ТВ: за какую обиду Меньшова отомстила Дубцовой

Ирина Дубцова и Юлия Меньшова никогда не числились ни соперницами, ни врагами, однако и между ними не обошлось без столкновения, причину которого раскрыл очевидец событий.

О сложностях во взаимодействии двух звезд заговорили после выпуска программы «Наедине со всеми»: в ходе эфира Меньшова не упускала ни одной возможности задеть собеседницу, задать ей неудобный вопрос и почувствовать себя не в своей тарелке.

Зрители прониклись сочувствием к Дубцовой, подвергшейся такому натиску, пока не объявилась свидетельница, сидевшая во время съемки в зрительном зале. Она рассказала, что у Юлии был повод злиться на Ирину, ведь та опоздала на 40 минут, а после и вовсе отказывалась выходить к камерам из-за непонравившегося ей снимка на превью.