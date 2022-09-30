Непростительная ошибка: почему «Профессионала» запретили в СССР

Боевик «Профессионал» вышел во Франции в 1981 году и сразу произвел фурор среди зрителей. В первый год его посмотрели более 52 млн человек. А Жан-Поль Бельмондо закрепил статус абсолютной звезды.

Уже спустя год в рамках фестиваля французских картин фильм привезли и в Советский Союз. Первые же счастливчики, попавшие на показ, по достоинству оценили боевик. И ленту приобрели для трансляции на широких экранах. Кроме того, было решено дать рекламу будущей премьере в популярной телепрограмме «Кинопанорама». Эльдар Рязанов весной 1983 года посвятил целых полчаса разбору фильма «Профессионал»: в эфир пошли самые яркие эпизоды из боевика.

Выпуск посмотрели не только советские зрители, но и чиновники. Их возмутил тот факт, что в прокат в СССР выйдет картина с обилием неоднозначных сцен с жестокими убийствами и полуобнаженными дамами. И ленту запретили к показу.

В 1985 году «Профессионал» снова попытались продемонстрировать на кинофестивале в столице, но к тому времени выяснилось, что дублированная версия боевика вовсе исчезла. Заново переозвучили картину в 1990 году, после чего она, наконец, вышла в широкий прокат.