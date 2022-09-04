Непростительная ошибка могла пошатнуть карьеру Рязанова: его спас журналист

Вышедшая в 1962 году комедия «Гусарская баллада» стала одной из любимых работ у поклонников творчества Эльдара Рязанова. Но фильм советские зрители могли и не увидеть. Цензоров сразу насторожил тот факт, что к 150-летию Бородинской битвы постановщик намерен был снимать комедию. По мнению чиновников, гораздо больше к такому событию подошла бы патриотическая драма, а не легкомысленная лента.

А первая зрительница готовой картины — министр культуры Екатерина Фурцева — и вовсе обвинила Рязанова в клевете и уже была готова закрыть для него все карьерные возможности. Ее возмутил тот факт, что роль Кутузова в фильме получил актер Игорь Ильинский, известный своим ярко выраженным комедийным амплуа в то время. По ее мнению, зрители встречали бы полководца на экране хохотом, что было просто неприемлемо.

Постановщика спало вмешательство журналиста. Параллельно была организована премьера «Гусарской баллады» для прессы. И на следующий день после скандала с Фурцевой в газете «Известия» появилась хвалебная рецензия на картину. Автор особенно отмечал все того же Ильинского в роли Кутузова.

Фурцевой ничего не оставалось, кроме как пропустить ленту к показу в ее режиссерском варианте. Тогда главным редактором «Известий» был зять Никиты Хрущева Алексей Аджубей. И каждая публикация в газете имела политический вес.