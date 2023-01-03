Непростительная наглость: Меган Маркл и принц Гарри раскрыли королевскую тайну

От Меган Маркл и принца Гарри в последнее время все ждут сенсационных заявлений. Однако на этот раз герцоги Сассекские, выпустившие документальный фильм о своей непростой участи, явно перешли черту.

В проекте опальные супруги раскрыли королевскую тайну. В частности, они показали внутреннее убранство находящегося на территории Виндзорского замка маленького домика, в котором в детстве обитала Елизавета II. Как пишет The Sun , тем самым Меган и Гарри грубым образом нарушили протокол о частной жизни монаршего семейства. Ранее особнячок, который стал подарком от жителей Уэльса для будущей королевы, никогда никому не показывали.

Узнав о том, что натворили Меган и Гарри, публика тут же обрушилась на них с громкими обвинениями в непростительной наглости. Родственники не давали оскандалившимся герцогам разрешения на демонстрацию кадров, а потому британцы в очередной раз пришли к выводу о том, что младший сын Карла III готов на все, лишь бы получить свою порцию хайпа.