«Непрофессионализм и провал»: подвиг ветерана попал в культовый фильм «Звезда» — и он возненавидел то, как показали работу разведчиков

Убедить режиссера в своей правоте не получилось.

Фильм «Звезда» 2002 года многими воспринимается как светлая и вместе с тем реалистичная история о войне. Он получил Государственную премию, а зрители хвалили его за погружение и чистоту. Однако у человека, чья жизнь легла в основу сюжета, картина вызвала жесткое неприятие.

Иван Васильевич Мещеряков, Герой Социалистического Труда и прототип лейтенанта Мещерского, был приглашен консультантом, но с режиссером Николаем Лебедевым они мгновенно разошлись во мнениях.

Поводом для конфликта стали не исторические неточности, а сам принцип изображения работы разведки. Мещеряков, награжденный двумя орденами Ленина, Красного Знамени и десятками других наград, знал о ней не понаслышке. Его главный упрек — фильм подменил профессионализм зрелищностью, превратив операцию в боевик.

Ни одна разведывательная операция в принципе не может реализовываться по законам боевика. Мы заспорили и рассорились, — отмечал ветеран.

Яркий пример: в фильме группа переходит линию фронта под грохот артиллерийской дуэли. Для Мещерякова это было абсолютно недопустимо.

Главное оружие разведчика — скрытность, способность действовать, что называется, без шума и пыли. Если его перемещения сопровождаются грохотом канонады — это непрофессионализм и провал.

Создатели фильма парировали, что кино — это прежде всего зрелище, а мелкие неточности зритель не заметит. Мещеряков с этим отчаянно не соглашался. Он подчеркивал, что в оригинальной повести Эммануила Казакевича, написанной по горячим следам, события были переданы точно, а вот искажения начались позже. Намек понятен.

Также в реальности группа, которой командовал прототип лейтенанта Травкина, Николай Ткаченко, успешно выполнила задание и все вернулись живыми. Для ветеранов вроде Мещерякова была важна именно правда ощущений — «тихая» работа разведчика, которую, по его мнению, в угоду зрелищности заменили на грохот боевика.