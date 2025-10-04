«Непрофессионал, да еще и в возрасте»: ИИ нашел 3 сериала, похожих на «Убийства в одном здании» — у каждого рейтинг 7.3+

Если вы, как и многие, запоем смотрели «Убийства в одном здании» (8.1 на IMDb), то наверняка оценили его уникальный рецепт. Смешать по-настоящему хитрый детектив с абсурдным юмором, добавить нелепых, но обаятельных сыщиков-любителей — и готово.

После такого кажется, что обычные серьезные процедуралы стали слишком пресными, и тут же возникает вопрос: что посмотреть дальше, чтобы поймать тот же самый кайф?

Мы нашли для вас несколько сериалов не хуже. В них тоже есть свои причудливые детективы, невероятные совпадения и та самая атмосфера, где даже расследование убийства может быть уморительно смешным.

1. «Вечеринка» (2022)

Рейтинг IMDb: 7.3

Вечеринка выпускников оборачивается трагедией — одного из гостей находят мертвым. Детектив, ведущий дело, действует методично: он по очереди беседует с каждым из бывших одноклассников, постепенно вскрывая старые обиды, тайны и скрытые конфликты.

Каждая новая версия произошедшего лишь запутывает картину, показывая, что у любого из присутствовавших мог быть свой мотив для убийства.

«Здесь та же камерная атмосфера — все действие крутится вокруг одной группы людей, связанных общим прошлым. А расследование вытягивает на свет личные драмы и скрытые мотивы, превращая рядовую встречу в детективную головоломку, где каждый хранит свои секреты», — отмечает ИИ.

2. «Свой человек внутри» (2024)

Рейтинг IMDb: 7.6

После смерти жены жизнь пенсионера Чарльза застыла в тоскливой рутине. Чтобы как-то развеяться, он решает последовать совету дочери и найти себе занятие.

Случайно наткнувшись на объявление частного детектива, Чарльз соглашается на необычное задание: под видом нового постояльца он поселяется в фешенебельном доме престарелых, где должен выяснить, кто стоит за кражей дорогого ожерелья.

«Главный герой, как и в "Убийствах в одном здании" — непрофессионал, да еще и тоже в возрасте. А сама история доказывает, что даже в самом спокойном месте могут кипеть нешуточные страсти», — делится нейросеть.

3. «Резиденция» (2025)

Рейтинг IMDb: 7.7

Во время выступления в Белом доме происходит убийство. Расследовать его поручают колоритной женщине-детективу, которая явно не в восторге от светских условностей. Проблема в том, что подозревать приходится всех — от высокопоставленных гостей до обслуживающего персонала.

«Та же схема: преступление в закрытом пространстве, где у каждого есть и мотив, и возможность.

Наша героиня, как и трио из сериала, вынуждена разбираться в хитросплетениях отношений между подозреваемыми, постепенно вскрывая не только детали дела, но и личные тайны причастных.

Получается этакий детективный пазл, где все части на виду, но сложить их не так-то просто», — заключил ChatGPT.

Итог: куда движется жанр?

Всё просто — главная фишка этих сериалов не в мрачных расследованиях, а в лёгкости подачи. Как и в «Убийствах в одном здании», здесь детективная история служит лишь фоном для колоритных персонажей, абсурдных ситуаций и тонкого юмора.

Преступления раскрываются с улыбкой, а герои могут обсуждать улики за чашкой кофе, как последние сплетни. Именно этот баланс — когда загадка есть, но настроение остаётся несерьёзным — и делает такие шоу такими притягательными.

Это идеальный вариант, когда хочется детектива, но без мрачной атмосферы и кровавых подробностей. Чистое удовольствие с интересной головоломкой!

