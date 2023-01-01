Непризнанные дети главного Наполеона в СССР: кем они стали (фото)

Владислав Стржельчик прославился ролями Наполеона в масштабном фильме Сергея Бондарчука «Война и мир» и графа Лестока в картине «Гардемарины, вперед». Он много снимался в кино, хотя съемкам предпочитал работу на театральной сцене. Харизматичный и обаятельный Стржельчик не оставлял никого равнодушным, талантливо вживаясь в роли. Перед его очарованием не могли устоять и коллеги-актрисы, поэтому у Владислава было немало служебных романов. А детей, появившихся в результате этих интрижек, актер решительно отказывался признавать.

При этом официально Стржельчик был женат всего дважды и именно вторую супругу считал главной любовью в жизни. Искренние чувства не мешали его увлечениям на стороне, ведь ни он, ни жена не придавали романам значения. У Владислава была всего одна законная наследница — дочь Марина от первого брака. Сообщалось также, что еще в юности некая возлюбленная тоже родила от будущего актера девочку, но о ее судьбе ничего не было известно.

В 1954 году у Стржельчика родился первый внебрачный сын. Евгений Волков стал ученым и преподавал на кафедре астрофизики в одном из вузов Санкт-Петербурга. А вот двое других сыновей Владислава пошли по его стопам. В 1973 году гример БДТ родила от актера сына. Мужчина наотрез отказался признавать ребенка и общаться с ним. Сейчас Дмитрий Исаев — востребованный актер, ставший известным после роли в «Бедной Насте». Он однажды увиделся с родителем лицом к лицу, но диалог не заладился, и больше он не искал с ним встречи.

В 1981 году театровед Наталья Коврижных после романа с Владиславом родила мальчика по имени Илья. Он тоже был лишен внимания отца, что не помешало ему восхищаться его талантом. Это объясняет выбор профессии, ведь теперь 41-летний Илья Коврижных — актер театра и кино, пишет «Культурология» .

Кроме того, на похоронах Стржельчика был замечен еще один непризнанный сын — мальчик родился в начале 90-х незадолго до смерти актера. Но его рождение окутано тайной.