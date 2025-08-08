Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами

Публика в те времена была безжалостна, зато современные зрители чтят провалившиеся фильмы как культовое кино.

Учитывая то, насколько часто мы возвращаемся к старым добрым фильмам из 2000х, то десятилетие уж точно подарило миру огромное количество шедевров — однако далеко не все из них были в итоге признаны таковыми.

Тогда многие достойные картины остались без внимания или вообще были не поняты критиками или зрителями — спустя еще одно десятилетие, однако, некоторым удалось найти свою аудиторию и завоевать ее любовь. В этой подборке — недопонятые гении из мира кино, которым в 2000-х повезло куда меньше, чем спустя годы.

Работы режиссера Джонатана Глейзера уже тогда вызывали у всех вокруг неоднозначную реакцию, и «Рождение» в этом смысле стало апогеем. Детективный триллер с Николь Кидман в главной роли рассказывает историю потерявшей мужа женщины, которая спустя годы знакомится с 10-летним мальчиком, утверждающим, что он реинкарнация ее умершего супруга.

В 2004 году такой сюжет уж точно подвергся критике за свою смелость и необычность, но сегодня именно эти элементы делают «Рождение» уникальным кино, понять которое тоже надо постараться — и оно того стоит.

Стильный байопик от Софии Копполы стал главным подтверждением того, что ее собственное режиссерское видение отличается от стиля ее отца Фрэнсиса Форда Копполы гораздо больше, чем могло казаться.

«Мария-Антуанетта» после своего выхода на экраны подверглась жестокой критике за явное предпочтение антуража самой сути истории французской правительницы, а смесь современных элементов, как рок-композиции, и интерьеров старой эпохи и вовсе вбила последний гвоздь в гроб фильма. Сейчас такой формат уже мало кого удивит, а «Мария-Антуанетта» для многих остается бессмертной классикой жанра несмотря ни на что.

Комедийный хоррор буквально несколько лет назад так активно обсуждали в сети, что сейчас и представить себе нельзя, каким образом «Тело Дженнифер» стало жертвой критики со стороны как критиков, так и зрителей.

Фильм рассуждает на довольно странные, но актуальные темы, а в карьере Меган Фокс «Тело Дженнифер» до сих пор остается одной из самых неоднозначных и при этом потрясающих сознание ролей.

Второй по счету фильм в приключенческой франшизе, «Сундук мертвеца» стал доказательством того, что нескончаемой серии фильмов уж точно быть. Лента, как и ее предшественник, стала хитом мирового кинопроката, но расположения критиков все-таки не снискала, в отличие от зрителей.

Последние, к слову, были очень даже правы — в «Сундуке мертвеца» прекрасно абсолютно все, от актерской игры до впечатляющего визуала и интересных новых персонажей.

2000-е годы стали своего рода проверкой на прочность для тех режиссеров, которые стремились к новым техническим высотам при создании новых проектов — потому цифровая съемка Майкла Манна вызвала неоднозначную реакцию.

В целом «Полиция Майами. Отдел нравов» критиковали за многие аспекты, хотя и хвалили за визуал — и все же от провала в прокате фильм это тоже не спасло. Сейчас же криминальная драма считается культовой классикой, которая по-прежнему завораживает новых поклонников своего атмосферой и эстетикой.

К слову, «Тело Дженнифер» когда-то критиковали и за то, что ужастик оказался не таким уж ужастиком — об этом и других не страшных хоррорах мы уже писали здесь.