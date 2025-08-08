Меню
8 августа 2025 15:42
Непризнанная классика 2000-х: старые фильмы, которые получили разгромные отзывы, но должны были стать хитами

Публика в те времена была безжалостна, зато современные зрители чтят провалившиеся фильмы как культовое кино.

Учитывая то, насколько часто мы возвращаемся к старым добрым фильмам из 2000х, то десятилетие уж точно подарило миру огромное количество шедевров — однако далеко не все из них были в итоге признаны таковыми.

Тогда многие достойные картины остались без внимания или вообще были не поняты критиками или зрителями — спустя еще одно десятилетие, однако, некоторым удалось найти свою аудиторию и завоевать ее любовь. В этой подборке — недопонятые гении из мира кино, которым в 2000-х повезло куда меньше, чем спустя годы.

«Рождение» (2004)

Работы режиссера Джонатана Глейзера уже тогда вызывали у всех вокруг неоднозначную реакцию, и «Рождение» в этом смысле стало апогеем. Детективный триллер с Николь Кидман в главной роли рассказывает историю потерявшей мужа женщины, которая спустя годы знакомится с 10-летним мальчиком, утверждающим, что он реинкарнация ее умершего супруга.

В 2004 году такой сюжет уж точно подвергся критике за свою смелость и необычность, но сегодня именно эти элементы делают «Рождение» уникальным кино, понять которое тоже надо постараться — и оно того стоит.

«Мария-Антуанетта» (2006)

Кадр из фильма «Мария-Антуанетта»

Стильный байопик от Софии Копполы стал главным подтверждением того, что ее собственное режиссерское видение отличается от стиля ее отца Фрэнсиса Форда Копполы гораздо больше, чем могло казаться.

«Мария-Антуанетта» после своего выхода на экраны подверглась жестокой критике за явное предпочтение антуража самой сути истории французской правительницы, а смесь современных элементов, как рок-композиции, и интерьеров старой эпохи и вовсе вбила последний гвоздь в гроб фильма. Сейчас такой формат уже мало кого удивит, а «Мария-Антуанетта» для многих остается бессмертной классикой жанра несмотря ни на что.

«Тело Дженнифер» (2009)

Комедийный хоррор буквально несколько лет назад так активно обсуждали в сети, что сейчас и представить себе нельзя, каким образом «Тело Дженнифер» стало жертвой критики со стороны как критиков, так и зрителей.

Фильм рассуждает на довольно странные, но актуальные темы, а в карьере Меган Фокс «Тело Дженнифер» до сих пор остается одной из самых неоднозначных и при этом потрясающих сознание ролей.

«Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006)

Кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца»

Второй по счету фильм в приключенческой франшизе, «Сундук мертвеца» стал доказательством того, что нескончаемой серии фильмов уж точно быть. Лента, как и ее предшественник, стала хитом мирового кинопроката, но расположения критиков все-таки не снискала, в отличие от зрителей.

Последние, к слову, были очень даже правы — в «Сундуке мертвеца» прекрасно абсолютно все, от актерской игры до впечатляющего визуала и интересных новых персонажей.

«Полиция Майами. Отдел нравов» (2006)

2000-е годы стали своего рода проверкой на прочность для тех режиссеров, которые стремились к новым техническим высотам при создании новых проектов — потому цифровая съемка Майкла Манна вызвала неоднозначную реакцию.

В целом «Полиция Майами. Отдел нравов» критиковали за многие аспекты, хотя и хвалили за визуал — и все же от провала в прокате фильм это тоже не спасло. Сейчас же криминальная драма считается культовой классикой, которая по-прежнему завораживает новых поклонников своего атмосферой и эстетикой.

К слову, «Тело Дженнифер» когда-то критиковали и за то, что ужастик оказался не таким уж ужастиком — об этом и других не страшных хоррорах мы уже писали здесь.

Фото: Кадры из фильмов «Полиция Майами. Отдел нравов» (2006), «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (2006), «Мария-Антуанетта» (2006)
Виолетта Ефимова
