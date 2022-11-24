Неприятное и недуховное зрелище: что иностранцы выдали о «Судьбе человека»

Военная драма «Судьба человека» вышла на советские экраны в 1959 году. Фильм Сергея Бондарчука был с восторгом принят зрителями СССР, и, как оказалось, иностранные поклонники не обошли вниманием картину.

Так, лента появилась в прокате в Нью-Йорке сразу в двух кинотеатрах. Пресса и любители кино не оставили в стороне черно-белый фильм и сразу же отправились оценить работу Бондарчука. Тяжелая лента произвела на них неизгладимое впечатление, удивив своей реалистичностью и бескомпромиссным показом ужасов войны.

«Картина эта не из разряда приятных, и даже к духовно возвышающим ее не отнести. По большей части это мощный и бескомпромиссный рассказ о жестоких испытаниях и унижениях, которые беспрестанно обрушиваются на героя и его товарищей», — пишет автор «Нью-Йорк таймс» Босли Кроутер в 1961-м.

Также отметил эксперт и игру самого Бондарчука, который исполнил в фильме главную роль. По его мнению, артист показывает весьма «тяжеловесную театральную манеру» исполнения роли, которая прекрасно подходит для сцен, показывающих муки концлагеря. Однако в эпизодах, когда от артиста требуется передать чувства и оптимизм, его игра выглядит неестественно и странно.