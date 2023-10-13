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«Неприятная»: дочь Киркорова парой слов навлекла на себя гнев россиян

13 октября 2023 13:15
«Неприятная»: дочь Киркорова парой слов навлекла на себя гнев россиян

Пользователи Сети оказались единогласны в своем мнении.

Филипп Киркоров регулярно рассказывает о жизни своих детей в социальных сетях. В записях артист хвастается успехами Аллы-Виктории и Мартина, а не так давно дочь певца завела свою собственную страницу.

В коротком видео, которое появилось на странице Аллы-Виктории, девочка предлагает поклонникам подписаться на ее аккаунт, в котором всего лишь шесть публикаций. В ролике она предстает в футболке Nirvana и показывает интерьер их семейного особняка.

Поклонники не оставили без внимания запись, но далеко не все оценили видео и поведение самой Киркоровой. По их мнению, 11-летняя знаменитость выглядит неестественно и очень высокомерно. И даже такой короткий ролик вызывает лишь отторжение.

«Неприятная»: дочь Киркорова парой слов навлекла на себя гнев россиян

«Неприятная девочка», «Плохо себя ведет на интервью и мероприятиях», «Недалекая», «Неинтересная и наглая», — считают пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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