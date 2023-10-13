«Неприятная»: дочь Киркорова парой слов навлекла на себя гнев россиян

Филипп Киркоров регулярно рассказывает о жизни своих детей в социальных сетях. В записях артист хвастается успехами Аллы-Виктории и Мартина, а не так давно дочь певца завела свою собственную страницу.

В коротком видео, которое появилось на странице Аллы-Виктории, девочка предлагает поклонникам подписаться на ее аккаунт, в котором всего лишь шесть публикаций. В ролике она предстает в футболке Nirvana и показывает интерьер их семейного особняка.

Поклонники не оставили без внимания запись, но далеко не все оценили видео и поведение самой Киркоровой. По их мнению, 11-летняя знаменитость выглядит неестественно и очень высокомерно. И даже такой короткий ролик вызывает лишь отторжение.