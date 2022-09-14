Неприступная крепость: знаки Зодиака-женщины, которых очень сложно добиться

Большинство женщин с радостью откликнутся на предложение встречаться - они не станут пудрить кавалеру мозги и избегать его, чтобы хорошенько помучить и потомить. Однако представительницы некоторых знаков предпочитают иную тактику. Добиться их расположения так же сложно, как пешком обойти весь белый свет, а чтобы пригласить на свидание, приходится пройти целый квест. Астрологи назвать топ-5 знаков, уроженки которых претендуют на звание “Мисс Неприступность”.

Козерог

Женщины, рожденные под знаком Козерога, слишком заняты своей карьерой, чтобы тратить время на такие мелочи, как отношения. Как и у всех деловых леди, у них плотный график, в который сложно втиснуть полчаса на романтический ужин.

Покорить женщину-Козерога сможет мужчина, который докажет серьезность своих намерений - тратить время на интрижки уроженка знака не станет.

Рак

Представительницы водного знака - сама загадочность. Женщина-Рак может отчаянно хотеть отношений, но прямо об этом, конечно же, не скажет. Она убеждена, что в амурных делах инициатива должна исходить от мужчины. И будет лучше, если он неоднократно это докажет своими поступками.

Если ухажер действительно влюблен, считает леди-Рак, он безропотно пройдет все испытания.

Телец

Растопить сердце женщины-Тельца очень сложно. Представительницы земного знака умны и самодостаточны, их одними букетиками и “рафаэллками” не возьмешь. Нужно, чтобы кавалер проявил больше изобретательности и терпения - тогда, возможно, дама-Телец смягчится и позволит попросить у нее номер телефона.

А чтобы пригласить ее на свидание, нужно пройти отдельный квест.

Лев

Львица повидала на своем веку столько поклонников, что ее трудно чем-либо удивить. Даже незабудка, которую подарил ей сосед по парте в первом классе, не могла затронуть струн ее души. С возрастом запросы львицы только возросли.

Чтобы завоевать благосклонность уроженки огненного знака, нужно искупать ее во внимании и заботе - а вот какую именно порцию того и другого она сочтет подходящей, сказать сложно.

Рыбы

Ранимые Рыбки очень боятся, что в отношениях им причинят боль.

Потому они скрывают свои истинные чувства под маской равнодушия.

У представительниц водного знака богатая фантазия, поэтому они часто видят то, чего на самом деле нет, сами же обижаются и исчезают с горизонта, оставив кавалера в печали и недоумении.