«Непристойная порнография»: за эту пошлую сцену в советской драме режиссеру запретили снимать кино – зрители сгорали от стыда

Постановщик буквально воевал за то, чтобы картина вышла на экран в том виде, в котором он задумывал.

В 1974 году режиссёр Андрей Смирнов снял камерную драму «Осень» — историю о встрече двух бывших возлюбленных, сбежавших от семейных будней в деревенский дом. И советские граждане к такому оказались не готовы. По крайней мере так решили в Госкино.

А ведь актриса Наталья Рудная всего лишь появилась в кадре с обнажённой грудью. Зрители были в шоке, а чиновники — в ярости.

Фильм публично назвали «непристойной порнографией», а героиню открыто оскорбляли. На заседании коллегии Госкино режиссёра Сергея Герасимова особенно возмутили «откровенные сцены»:

«Нашему кино не обязательно проявлять в этой области "храбрость"».

Другие требовали убрать всё, что не соответствовало соцреализму:

«Где коллектив? Где работа? Почему нет весёлой свадьбы?».

Смирнова вызвали к начальству и приказали вырезать целые эпизоды. Он вспоминал потом, что снял фильм за три месяца, а сдавал целых семь. Даже название «Осень» сочли подозрительным:

«Вы что, намекаете на скорый конец социалистического строя?».

В итоге фильм выпустили лишь в 1976 году «третьим экраном» — малым числом копий. Во многих республиках его запретили, в Москве не рекламировали. Но зрители ехали смотреть в подмосковные кинотеатры, а Ингмар Бергман назвал «Осень» «шедевром камерной музыки».

Казалось бы, самого Смирнова после «Белорусского вокзала» ждала блестящая карьера, но «Осень» на пять лет перекрыла кислород — следующие годы он снимал только сюжеты для киножурнала «Фитиль».