Неприличный спецэффект в «Афоне» мало кто заметил: от хохота не удержаться

Картина Георгия Данелии «Афоня» вышла на экраны в 1975 году и стала невероятно популярной. Изначально задуманный как комедия, фильм оказался невероятно драматичным, тонким и проникновенным. А меткие фразы героев фильма цитировали по всему Советскому Союзу.

На съемках любого фильма в СССР костюмерам и реквизиторам приходилось прибегать к самым разным ухищрениям, чтобы создавать нужную картинку даже в условиях дефицита. Но съемочной группе «Афони» удалось добиться успеха не сразу.

Одна из второстепенных героинь Людмила по задумке должна была обладать впечатлительными размерами бюста. У исполнительницы этой роли Татьяны Распутиной фигура была намного скромнее. Чтобы создать нужный образ, актрисе решили сообразить накладную грудь. Ее сделали из двух средств контрацепции, в которые наливали воду. Но во время зажигательного танца девушки «бюст» лопнул, и она оказалась мокрой с ног до головы.

Тогда пришлось заменить формы девушки на два пакета с манной крупой. Чтобы они лучше держались, их завязывали узлом на спине.