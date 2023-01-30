Неприличный подарок: не поверите, что индусы преподнесли Елизавете II на свадьбу

Свадьба Елизаветы II и принца Филиппа была довольно скромным мероприятием. Но ее значительно скрасил Махатма Ганди — лидер освободившейся Индии. Правитель прислал чете весьма нескромный подарок, из-за чего случился конфуз.

Ганди преподнес жениху и невесте кружевное полотно непонятного назначения. Никто не понимал, что нужно делать с этой вещицей, которая напоминала набедренную повязку. Именно из-за этого сексуального подтекста члены королевской семьи пришли в крайнее смущение и недоумение. А бабушка Елизаветы II даже назвала этот подарок самым непристойным из всех, что она видела.

Однако эти догадки не имели ничего общего с настоящим назначением подарка. «Набедренная повязка» оказалась самой обыкновенной салфеткой для подноса. Елизавета сохранила презент Ганди, который потом показывали на выставках, организованных в честь юбилея королевской свадьбы. Позднее ценную реликвию передали Нарендру Моди — премьер-министру Индии.