Неприлично даже смотреть: экстремальное мини принцессы Монако повергло народ в шок

Принцессы неизменно ассоциируются с благородными и женственными образами. Однако многие современные представительницы голубой крови демонстрируют обратный пример. Речь идет о принцессе Монако Шарлотте Казираги, которая также является внучкой Грейс Келли.

Почти всю свою жизнь девушка провела во Франции. Видимо, там и сформировалось ее весьма странное чувство стиля. И это несмотря на то, что Шарлотта сотрудничала с лучшими модными брендами в мире, среди которых были Gucci и Yves Saint Laurent. А два года назад Казираги стала послом Chanel и начала облачаться в их одежду.

Правда, выглядят дорогие наряды Шарлотты не стильно, а странно. Принцесса предпочитает носить экстремальное мини, которое едва прикрывает пикантные части тела. В таком виде она часто появляется на публике и приводит окружающих в смущение.

Кроме того, Казираги часто приходит на мероприятия в неформальном виде: боевой раскрас, множество цепей и подвесок, оголенный живот, рваные джинсы. Таким образом Казираги разрывает шаблоны об идеальном и выхолощенном облике принцессы.