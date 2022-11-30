Неприглядный вид ужаснет любого: на что Смоктуновский пошел ради культовой роли

Актеры — это своеобразный материал в руках режиссера, который диктует свои правила. Многие артисты ради заветной роли идут на самые разные жертвы — поправляются, худеют, носят вставную челюсть или меняют прически. Так, чтобы сыграть Чайковского в картине Игоря Таланкина, Иннокентий Смоктуновский побрился наголо.

Это было обусловлено практичностью: парик сидел намного лучше на чисто выбритой голове. Сохранилась фотография 1968 года, где Смоктуновский готовился к съемкам в биографической ленте «Чайковский». На снимке актер выглядит, мягко говоря, странно, так что узнать его практически невозможно. Сюжет фильма рассказывает о жизни композитора, начиная с его детских лет. Картина раскрывает, как были созданы главные произведения Чайковского.

В современном мире с его развитыми технологиями актерам не обязательно менять свою внешность, чтобы перевоплотиться в известного персонажа. Например, Ана де Армас, исполнившая роль Мэрилин Монро, тоже носила парик, но он был надет на специальную шапочку-чулок телесного оттенка. О таких технологиях режиссеры прошлых лет не могли даже и мечтать.