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Неприглядный вид ужаснет любого: на что Смоктуновский пошел ради культовой роли

30 ноября 2022 11:45
Неприглядный вид ужаснет любого: на что Смоктуновский пошел ради культовой роли

Чтобы сыграть известную личность, артист изменил свою внешность.

Актеры — это своеобразный материал в руках режиссера, который диктует свои правила. Многие артисты ради заветной роли идут на самые разные жертвы — поправляются, худеют, носят вставную челюсть или меняют прически. Так, чтобы сыграть Чайковского в картине Игоря Таланкина, Иннокентий Смоктуновский побрился наголо.

Это было обусловлено практичностью: парик сидел намного лучше на чисто выбритой голове. Сохранилась фотография 1968 года, где Смоктуновский готовился к съемкам в биографической ленте «Чайковский». На снимке актер выглядит, мягко говоря, странно, так что узнать его практически невозможно. Сюжет фильма рассказывает о жизни композитора, начиная с его детских лет. Картина раскрывает, как были созданы главные произведения Чайковского.

Неприглядный вид ужаснет любого: на что Смоктуновский пошел ради культовой роли

В современном мире с его развитыми технологиями актерам не обязательно менять свою внешность, чтобы перевоплотиться в известного персонажа. Например, Ана де Армас, исполнившая роль Мэрилин Монро, тоже носила парик, но он был надет на специальную шапочку-чулок телесного оттенка. О таких технологиях режиссеры прошлых лет не могли даже и мечтать.

Фото: Кадры из фильмов «Москва – Кассиопея» (1973), «Чайковский» (1969)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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