Неприглядный поступок Кейт Миддлтон предали огласке: за него поплатилась Елизавета II

Среди всех членов королевской семьи больше всего досталось супруге принца Гарри — Меган Маркл. Бывшую актрису упрекали в том, что именно она вынудила мужа отказаться от родных и переехать в США. Герцогине до сих пор не могут простить ее хитрости и стремление сделать из себя жертву.

Однако, как оказалось, своим поведением в Букингемском дворце отличилась не только Маркл, но и ее давняя соперница — Кейт Миддлтон. Герцогини сразу не поладили друг с другом. И пока Меган плела свои интриги, супруга принца Уильяма не придумала ничего лучше, чем отправиться прямиком к королеве и нажаловаться на новоявленную родственницу за то, что она не справляется со своими обязанностями члена королевской семьи.

Правду о неприглядном поступке Кейт предали огласке в материале издания Times, где был приведен отрывок из книги «Королевская война». За выходку Миддлтон Елизавета II поплатилась собственным здоровьем. В Сети пишут, что королева сильно переживала из-за неурядиц в своей семье, что не самым лучшим образом сказалось на ее самочувствии.