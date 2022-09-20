Неприглядную правду о Малахове предали огласке: такого не ждали даже от него

Выходка телеведущего чуть было не привела к трагедии.

Репутацию Андрея Малахова смело можно назвать неоднозначной. Среди зрителей у него немало поклонников, а вот среди звезд отечественного шоу-бизнеса есть такие, кто питает к телеведущему лютую ненависть. Среди них, например, коллега знаменитости по цеху Маша Малиновская.

В рамках нового выпуска YouTube-канала «Звездач» телеведущая предала огласке неприглядную правду о Малахове. Звезда поведала историю из прошлого, которая служит доказательством правдивости разговоров о том, что ради громких сенсаций Андрей готов буквально на все.

По словам Малиновской, однажды ее онкобольная мать из-за выходки ведущего перенесла сердечный приступ. Это случилось после того, как в дверь Марины Садковой постучали журналисты и поинтересовались, как она относится к тому, что ее дочь принимает запрещенные препараты.

Сведения о том, что наследница якобы оказалась зависимым человеком, подкосили доверчивую Садкову. В результате Малиновской пришлось отправить маму в больницу, где врачи буквально вернули ее с того света. Затем модель узнала, что корреспондентов к дому ее матери отправил Малахов, причем сделал это вместе с другой известной телеведущей Даной Борисовой.