Неприглядная правда о Прилучном вышла наружу: Муцениеце огорошила признанием

Агата Муцениеце вновь заговорила о болезненном разводе с Павлом Прилучным. Актриса уличила бывшего мужа во лжи и жестокости, вспомнив крайне неприятный эпизод из прошлого.

Речь идет о поездке «мажора» вместе с сыном Тимофеем и дочерью Мией в Крым, которая состоялась вскоре после расставания одной из самых ярких пар отечественного кинематографа. Муцениеце ничего не имела против того, чтобы их общие с Прилучным дети отдохнули на море, но она была не готова к тому, что вместе с отцом компанию наследникам составит Мирослава Карпович.

Знаменитость огорошила публику признанием о том, что ничего не знала о намерениях экс-супруга устроить совместный отпуск с новой возлюбленной. «Меня уничтожало, что мне даже не сказали», — вскрыла неприглядную правду о бывшем муже звезда в интервью для YouTube-канала «Сама Меньшова ».