Неприглядная правда о наследстве Пьера Нарцисса раскрыта: такого не ожидал никто

Музыкант не был честен со своими поклонниками.

Валерия Калачева поделилась подробностями о наследстве ее экс-избранника Пьера Нарцисса. Ранее появилась информация, что музыкант оставил своим наследникам квартиру в подмосковных Люберцах.

По данным СМИ, артист намеревался завещать квартиру своей дочери Каролине-Кристель, однако не успел составить завещание. Из-за этого его бывшая возлюбленная якобы должна была разделить имущество между родственниками из Камеруна и наследницей. Как оказалось, эти домыслы не являются правдой.

«У него не было никакой квартиры в Люберцах... Нет такого, чтобы я должна делиться с кем-то», — цитирует слова Виктории портал «СтарХит ».

Кроме того, сам артист признавался, что приобрел виллу в США во время съемок музыкального видео. Однако, как стало известно уже после смерти певца, эта информация могла быть PR-акцией ради привлечения внимания к новой композиции музыканта.

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