Неприглядная правда о Елизавете II несказанно удивит: дружба с преступником вышла боком

Королева Елизавета II считается одним из самых любимых монархов у британцев. Многие уверены, что она обладала безупречной репутацией. Но если разобраться, то выяснится, что все обстояло не так безоблачно.

Так, королева тесно общалась со скандально известной светской львицей Гислейн Максвелл, которая была подельницей бизнесмена Джеффри Эпштейна. Предпринимателя обвинили в совращении несовершеннолетних. Гислейн, в свою очередь, помогала ему с поиском жертв.

Обоих признали виновными и приговорили к тюрьме. Максвелл на данный момент отбывает 20-летний срок в местах заключения свободы. До скандала Гислейн часто посещала королевскую резиденцию в качестве гостьи принца Эндрю. Кроме того, с Елизаветой II ее связывало общее хобби — любовь к лошадям.

В 2021 году фотография, на которой Эпштейн и Максвелл отдыхают в резиденции королевы Балморал, была использована во время судебного процесса в Нью-Йорке. В июне 2000 года пара также присутствовала на вечеринке по случаю 40-летия принца Эндрю в Виндзорском замке, которую устраивала сама королева. Об этом пишет издание Express. Очевидно, что такое тесное знакомство с преступницей бросает тень на безупречную репутацию Елизаветы II.