Неприглядная изнанка раскрыта: что творится за кулисами шоу «Мужское / Женское»

Программы, которые освещают бытовые проблемы людей, пользуются среди российских телезрителей большой популярностью. И одной из самых рейтинговых является передача «Мужское / Женское».

Чаще всего в эфире происходят громкие перепалки, и порой дело доходит даже до рукоприкладства. Масла в огонь подливают и ведущие, которые не прочь общаться с героями на повышенных тонах. Однако самое страшное творится за кулисами программы. Об этом рассказала одна из участниц, которая обвинила корреспондентов в том, что они ее спаивают. Именно репортеры передачи приносят Ирине Тюриной алкоголь, тем самым усиливая ее зависимость от спиртного.

Некоторые могли заподозрить женщину во лжи, но даже Александр Гордон подтвердил ее высказывание. Один из Telegram-каналов привел слова ведущего о том, что действия его подчиненных — это всего лишь акт «милосердия». А пользователи заметили, что так создатели шоу помогают участникам оказаться в их обычной среде обитания, чего и требует придирчивый зритель.