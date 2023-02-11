Неприглядная изнанка «Поля чудес»: поступок Леонида Якубовича ужаснул россиян

Леонид Якубович известен как бессменный ведущий легендарной программы «Поле чудес», которая выходит больше 30 лет. Недавно его персона стала объектом бурных обсуждений — виной тому крайне неудачный юмор шоумена.

Так, Лидия Кручинина с Камчатки презентовала Якубовичу национальную меховую шапку. Леонид Аркадьевич отреагировал на этой грубой шуткой. Дескать, ей пришлось ехать с Камчатки, чтобы сделать из него идиота. Но Кручинина никак не отреагировала на эту неоднозначную реплику и продолжила дарить Якубовичу национальные подарки. Лидия вручила ему корюшку, но и на это шоумен отреагировал с присущим ему сомнительным юмором. Он ответил, что теперь «провоняет Камчаткой».

Такие шутки из уст популярного ведущего не остались незамеченными. Жителей Камчатки возмутил примитивный юмор Якубовича. Многие уверены, что виной тому пресловутые анекдоты про коренное население, где жители выставлены недалекими и непутевыми персонажами.

А вот участница программы Лидия Кручинина не обижается на ведущего. Она призналась, что не видит в его словах ничего обидного. Об этом пишет портал Super.