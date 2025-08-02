«Неприемлемо и неприятно»: Безруков в экранизации Бортко переозвучил Мастера не просто так — и Галибин режиссёра не простил до сих пор

Артист и постановщик так и не нашли общий язык.

Сериал «Мастер и Маргарита» Бортко до сих пор вызывает споры, хотя вышел ещё в 2005 году. И не только из-за неоднозначных трактовок Булгакова. Один из самых странных и до сих пор болезненных моментов — переозвучка Александра Галибина, сыгравшего Мастера. На экране — он, а говорит Сергей Безруков.

И пару лет назад сыгравший Мастера актёр признался в интервью, что узнал о подмене уже после премьеры:

«Мой Мастер потерял процентов сорок из того, что я делал голосом. Это было замечательно сделано, но для меня такое было неприемлемо. И, разумеется, неприятно».

Обида тянется годами — Галибин не скрывает, что решение Бортко до сих пор воспринимает как творческое предательство, хоть и подчёркивает, что «старорежимно» приучен подчиняться режиссёру.

Бортко, в свою очередь, уверял: Галибин сыграл прекрасно, и «лучше, чем озвучил» — и потому был приглашён Безруков. Что, согласитесь, звучит сомнительно.

Культовость сериала никто не отрицает, но осадок остался. И не только у Галибина: зрители, почувствовав несоответствие образа и голоса, с тех пор не унимаются и надеются когда-нибудь все-таки увидеть другую версию сериала — в которой Мастер звучит так, как задумывал сам Мастер.

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