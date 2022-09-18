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Киноафиша Статьи Непреднамеренная ложь: как создатели любимой миллионами «Смуглянки» обманули советский народ

Непреднамеренная ложь: как создатели любимой миллионами «Смуглянки» обманули советский народ

18 сентября 2022 07:45
Непреднамеренная ложь: как создатели любимой миллионами «Смуглянки» обманули советский народ

Знаменитая песня была совсем про другую войну.

В 1974 году в военном фильме «В бой идут „старики“» прозвучала пронзительная «Смуглянка» — песня получила популярность во всем Советском союзе. И с тех пор стала ассоциироваться с победой в Великой Отечественной войне. Но оказывается, песня была написана не про борьбу с фашистами.

Анатолий Новиков создал свою «Смуглянку» еще в 1940 году для танцевальной сюиты.

В песне воспевалась молдавская партизанка времен Гражданской войны.

Несколько лет композиция пролежала на полках, пока ее не исполнил Ансамбль песни и пляски Александрова на общесоюзном конкурсе песен о войне. Вторую жизнь старой песне дал уже режиссер Леонид Быков, вставивший ее в свой фильм о тяжелой доли летчиков-истребителей.

Фото: Кадр из фильма "В бой идут одни старики" (1973)
Алла Новикова
Алла Новикова
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