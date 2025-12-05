«Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь…»: нашли рецепт, который порадует любого Матроскина

Если бы современный Матроскин открыл в Простоквашино гастрономический блог, он бы точно не остановился на кусочке хлеба сверху и шмате колбасы потолще снизу. Советский говорящий кот, готовя себе перекус, просто отрезал кусок «Докторской», ложил под хлеб и занимался делом. Потому что кот он практичный.

Но мы решили, что легендарному герою мультфильма нужен и легендарный бутерброд. Со слоёной конструкцией, обязательным прессованием и четырьмя часами ожидания. Прямо как с коровой: сначала купи, потом жди молока.

Рецепт, который сложнее, чем кажется

Берёте бородинский хлеб, «Докторскую» и творожный сыр с укропом (потому что с ним все вкуснее). А дальше — главный трюк: собираете бутерброд-небоскреб: хлеб, колбаса, хлеб, сыр, хлеб, колбаса... Точного рецепта по высоте нет, рассчитывайте силы и прикидывайте, сколько сможете откусить.

Потом эту красоту — в пакет, под гнёт из двух тарелок, и в холодильник. На четыре часа. Видимо, чтобы вкусы «поженились», а такую башню мог откусить даже кот.

Финальный аккорд

Через четыре часа вы достаете не бутерброд, а спрессованный арт-объект. Его нужно резать поперек, в виде сэндвича. И вот он — момент истины: внутри вас ждут полосатые слои, совсем как окраска самого Матроскина, дань уважения автору оригинала.

Конечно, кто-то скажет, что это святотатство и отчасти будет прав. Но согласитесь, рецептом с куском хлеба и колбасы сегодня никого не удивишь, даже Матроскина из новой экранизации.

