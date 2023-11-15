Неповторимый вкус: эту советскую закуску из грибов незаслуженно перестали готовить

В годы СССР на праздничных столах нередко появлялись оригинальные закуски, сделанные буквально из подручных продуктов. Хозяйки переписывали друг у друга рецепты, стремясь повторить уникальные блюда. Со временем многие из них забылись, причем незаслуженно. Это относится и к так называемой грибной икре.

Такой деликатес в советское время можно было часто встретить в гостях. Красную или черную икру выставить на стол могла не каждая семья, зато с лесными грибами дефицита не возникало. Кроме того, подобная закуска быстро готовилась, а еще запоминалась своим неповторимым вкусом.

Для нее необходимо было обжарить очищенные грибы на растительном масле. В сковородку также добавляли одну луковицу и натертую морковь. Все ингредиенты тушили в воде до мягкости.

Затем овощную массу прокручивали через мясорубку и добавляли специи. Подавать грибную икру можно было в салатнике или на бутербродах. А некоторые хозяйки даже умудрялись фаршировать ей яйца.