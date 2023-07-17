Непонятно, как такой очевидный ляп годами игнорировали в «Приключениях Электроника»: посмотрите сами

Семейная картина «Приключения Электроника» увидела свет в 1979 году. Практически сразу фильм стал культовым, полюбившись и взрослым, и детям. Зрители расхваливали захватывающий сюжет и обаятельных близнецов Торсуевых, которые исполнили главные роли. Но далеко не все замечали ляпы, которые позволила себе съемочная группа.

Так, в одном из эпизодов профессор Громов вместе со своей ассистенткой пытаются найти пропавшего Электроника. Они пробегают через парк, где натыкаются на свежеокрашенную скамейку. И уставший профессор садится ровно на табличку, которая предупреждает о краске.

Но уже в следующей сцене Громов вместе с Машей дальше отправляются в путь. И на его спине нет следов таблички, а лишь ровные полоски голубой краски.

Как отмечают внимательные зрители, создатели фильма не учли эту табличку. Они просто забыли про нее, когда наносили пятна на плащ актера. Но данная несостыковка точно не делает легендарный фильм хуже.