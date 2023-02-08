Неподъемная сумма: сколько СССР потерял из-за бойкота Олимпиады-80

Летом 1980 года Москва встречала туристов и спортсменов со всего мира. Именно в столице СССР должны были встретиться атлеты со всех стран, чтобы доказать, кто из них сильнее и выносливее, однако военный конфликт в Афганистане заставил многих поклонников спорта изменить свои планы.

Дело в том, что мировое сообщество осудило действия СССР в регионе и из-за этого решило бойкотировать Олимпиаду. 65 стран предпочли не отправлять свои сборные на соревнования, а туристы начали массово отказываться от поездок в Москву. Например, лишь 2 000 американцев в итоге попали в Советский Союз, хотя изначально путевки забронировали 30 000 человек.

Подобная ситуация весьма негативно сказалась на материальной стороне соревнований. По подсчетам экспертов, власти СССР потеряли 150 миллионов долларов из-за бойкота. Сегодня эта сумма с учетом инфляции составила бы уже примерно 470 миллионов.

Советские власти при этом не оставили без внимания бойкот. Уже в 1984 году спортсмены СССР и нескольких других социалистических стран не отправились в Лос-Анджелес и провели собственные соревнования «Дружба-84».