Непереводимая игра слов расшифрована: что говорят контрабандисты в «Бриллиантовой руке»

Иностранные контрабандисты в «Бриллиантовой руке» появились всего в нескольких эпизодах, но запомнились зрителям не меньше, чем главные герои. Вызвал немалый восторг и их экспрессивный язык, а некоторые фразы вроде «цигель, цигель, ай-лю-лю» ушли в народ.

Леонид Каневский, сыгравший молодого жулика, в одной из передач расшифровал занятную отсылку из своей речи. Его герой эмоционально произносит реплику: «Березина команит!». Так Каневский передавал своеобразный привет своей возлюбленной. Его будущую супругу звали Анна Березина, и она имела филологическое образование.

Не менее занятна история еще одного слова из речи контрабандистов. Их ругательство «мордюк» отсылает еще к одной персоне, а именно к Нонне Мордюковой, сыгравшей в «Бриллиантовой руке» управдома. По одной из версий режиссер Леонид Гайдай поругался с актрисой во время съемок и решил ей таким образом отомстить. Так ли это на самом деле, выяснить уже не удастся, но стоит признать, что речь контрабандистов стала ярчайшим украшением этой искрометной комедии.