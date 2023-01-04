Неожиданный выбор: вы удивитесь, узнав, какой советский фильм обожают иностранцы
Трогательная история поразила не только советских зрителей.
Кажется, что в современной массовой культуре почти нет места для старых и добрых мультиков от Союзмультфильма. Однако никакие прошлые идеологические разногласия не могут помешать признанию действительно талантливого произведения.
Анимационный фильм о заблудившемся Ежике, который ищет дорогу к своему другу Медвежонку, смог поразить сотни кинокритиков, заняв первое место в списке 150 лучших мультфильмов всех времён и народов.
Советский мультик смог обойти таких всемирно признанных представителей мультипликационной индустрии, как «История игрушек», «Корпорация монстров», «Белоснежка и семь гномов».
«Ёжик в тумане — один из лучших примеров, который показывает разницу между двумя школами анимации», — отметил пользователь одного из самых популярных веб-порталов о кинематографе.