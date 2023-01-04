Неожиданный выбор: вы удивитесь, узнав, какой советский фильм обожают иностранцы

Кажется, что в современной массовой культуре почти нет места для старых и добрых мультиков от Союзмультфильма. Однако никакие прошлые идеологические разногласия не могут помешать признанию действительно талантливого произведения.

Анимационный фильм о заблудившемся Ежике, который ищет дорогу к своему другу Медвежонку, смог поразить сотни кинокритиков, заняв первое место в списке 150 лучших мультфильмов всех времён и народов.

Советский мультик смог обойти таких всемирно признанных представителей мультипликационной индустрии, как «История игрушек», «Корпорация монстров», «Белоснежка и семь гномов».