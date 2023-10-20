Неожиданный выбор: удивитесь, кем заменили Миронова в фильме «Человек с бульвара Капуцинов»

Алла Сурикова представила свой комедийный вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» в 1987 году. Главную роль в картине исполнил Андрей Миронов, но, когда постановщица задумала снимать продолжение, артиста уже не было в живых. Поэтому она решила заменить его на актрису.

По словам самой Суриковой, она не представляла, какой артист может сравниться в кадре со звездой «Бриллиантовой руки». И решила изменить сценарий: во втором фильме рассказала историю внучки персонажа Миронова — Маши Фест.

«Сначала на главную роль хотели поставить мужчину. Но мы поменяли героя на героиню — Машу Миронову», — рассказывала Сурикова.

На главную роль режиссер пригласила Марию Миронову, дочь знаменитого артиста. Однако это решение не помогло фильму завоевать любовь зрителей. И критики, и поклонники разгромили «Человека с бульвара Капуцинок», а особенно досталось самой Мироновой.